Ho scoperto perché ci siamo trovati con dei giovani così ottusi e cos’è andato storto: noi. (Di venerdì 17 luglio 2020) Fino a qualche tempo fa, se mi chiedevano d’indicare un lusso che nel Novecento ci si poteva permettere e nell’era della suscettibilità no, citavo l’episodio (non so neanche se vero o leggenda metropolitana) di Natalia Ginzburg che, di fronte al manoscritto di “Se questo è un uomo”, sbuffa: «Che palle, ancora l’olocausto?». Adesso cito “La terrazza”, il film del 1980 in cui un personaggio, citando Benedetto Croce (i personaggi della Terrazza parlavano quasi solo per citazioni, proprio come noi), sbuffa: «I giovani hanno solo il dovere d’invecchiare». A farmi pensare che il nodo della questione fosse quello è stata, una settimana fa, una serie tweet di Timothy Garton Ash, poi sviluppata in un articolo pubblicato da Repubblica ieri. I tweet, che parlavano dei casi accennati ... Leggi su linkiesta

