Highlights e gol West Ham-Watford 3-1: Premier League 2019/2020 (VIDEO) (Di venerdì 17 luglio 2020) Il VIDEO degli Highlights e dei gol di West Ham-Watford, posticipo valevole per la trentaseiesima giornata della Premier League 2019/2020. I padroni di casa vincono 3-1 una partita fondamentale che proietta gli ‘Hammers’ verso la salvezza mentre il Watford dovrà ancora sudare prima di festeggiare la permanenza in Premier League che adesso si complica maledettamente. Leggi su sportface

Il video degli highlights e dei gol di West Ham-Watford, posticipo valevole per la trentaseiesima giornata della Premier League 2019/2020. I padroni di casa vincono 3-1 una partita fondamentale che ...Nuovo turno di campionato, 33a giornata in questa calda estate post pandemia e la giornata è divisa tra Atalanta – Brescia di martedì e Spal – Inter di giovedì, un altro turno decisivo per l’Europa Le ...