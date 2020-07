Hellas Verona, lesione al bicipite femorale per Kumbulla. La nota (Di venerdì 17 luglio 2020) Attraverso una nota ufficiale, il Verona ha reso noto l’infortunio del difensore Kumbulla. Ecco quanto si legge: “Gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 luglio, hanno evidenziato che Kumbulla ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili”. FOTO: Twitter Verona L'articolo Hellas Verona, lesione al bicipite femorale per Kumbulla. La nota proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

- Pall_Gonfiato : #Kumbulla, lesione al bicipite femorale. Da valutare i tempi di recupero - petrazzuolo : RT @napolimagazine: HELLAS VERONA - Kumbulla ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra - juve_magazine : RT @calciomercato_m: HELLAS VERONA - Kumbulla ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra