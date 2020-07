Harry e William divisi per sempre anche sull”eredità’ della madre Diana (Di venerdì 17 luglio 2020) Arrivare a dividersi anche per quel che riguarda il fondo commemorativo in memoria della madre, Diana. Questo è accaduto è Harry e William. Harry è lontano, negli Stati Uniti, insieme alla moglie Meghan Markle e al figlio. I tabloid parlano della sua infelicità, della paura di non esserci se dovesse capitare qualcosa alla nonna Regina Elisabetta. Ma prima di arrivare a capire che forse la vita lontano da Londra non sarebbe stata per lui il massimo, lui e William hanno deciso di separarsi per quel che riguarda il fondo dedicato alla madre. Tra le pagine del bilancio d’esercizio della Royal Foundation si trova la notizia dell’accordo (che risale al ... Leggi su ilfattoquotidiano

