Harry, acque agitate nella famiglia reale, il futuro con Meghan è un rebus (Di venerdì 17 luglio 2020) Harry, la sua vita è in bilico, sul piano personale tutto va a rotoli Harry, il piccolo della famiglia reale inglese starebbe attraversando un momento tanto difficile. Tutto in bilico, sia dal punto di vista sentimentale che familiare. Tre mesi fa lui e la moglie Meghan hanno lasciato la casa reale per andare a vivere insieme altrove rinunciando al titolo nobiliare e alla sua famiglia dalla quale si sono allontanati per diversi motivi. Ma a quanto pare le cose tra lui e la moglie starebbero andando sempre peggio e forse il duca di Sussex sta ripensando alla scelta da poco fatta. Secondo quanto affermato dai tabloid britannici, Harry si è già stancato della vita americana, vivono a Los Angeles da pochissimo, ma le cose stanno andando ... Leggi su kontrokultura

Dopo il successo della prima serata, si rinnova l'appuntamento con il 'Potter Dinner nel Castello del capitano delle artiglierie' di Terra del Sole. Domani sera dalle 20 alle 23 il maniero che sovrast ...

Dove sta andando il principe Harry? È vero, come si dice in giro, che abbia «perso il bandolo della matassa», che sia «tormentato» e che le sue uscite pubbliche in questa fase di sospensione globale d ...

