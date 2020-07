“Guerra Cina-Usa, l’Italia si sta facendo male da sola”. L’analisi di Luttwak (Di venerdì 17 luglio 2020) Sullo scacchiere internazionale come si sta muovendo l’Italia? La viCinanza alla Cine e il conseguente allontanamento dall’alleato storico Usa cosa comporta? E quali sono gli equilibri geopolitici che possono alterare il corso delle nostre politiche economiche e commerciali? Con i governi Conte, l’Italia si è avviCinata – forse troppo – alla Cina. A parlare di questo delicato argomento è il politologo Edward Luttwak in un’intervista con Massimiliano Lenzi pubblicata oggi (17 luglio) su Il Tempo. “La guerra fredda è già in corso. Tra i servizi segreti di Usa e Cina la guerra è aperta. Sa quale è l’importanza di questa vecchia definizione, appunto ‘guerra fredda’? Che questa guerra fredda ... Leggi su ilparagone

PeluchaM : RT @Augusto00213634: È ovvio che Bergoglio-Unione Europa di banchieri Satanisti Gender-democratici Obama-Clinton-Cina, contro Cristo e la s… - coluicheveglia : Nella guerra fredda tra #USA e #Cina si inserisce il #Giappone che, in un rapporto annuale, sottolinea come il Paes… - Artlandis : Gli Usa pronti a mettere al bando #TikTok - FabioTemporiti : RT @Valori_it: Nuovi venti di guerra commerciale tra Washington e Pechino. Gli USA rischiano di farsi male da soli. L'Europa resta al centr… - pigramano : Trump fa la “guerra“ alla Cina ma, solo a titolo di esempio, Apple e Tesla senza la CATL di mr. Yukun sarebbero in… -

Ultime Notizie dalla rete : “Guerra Cina Usa-Cina il rischio di scontro militare è «più alto di sempre» Corriere della Sera