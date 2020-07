Grimaldi (Alis): Il popolo dei trasporti senza risposte. Tirrenia, concorrenza sleale, la convenzione è da revocare (Di venerdì 17 luglio 2020) “Nessuno ha dato risposte concrete al popolo del trasporto”. Ad affermarlo è il presidente di Alis – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, Guido Grimaldi, alla “Due Giorni di Alis – La ripresa per un’Italia in Movimento” che si chiude oggi a Sorrento. Grimaldi denuncia nei decreti del governo emendamenti “lesivi” per le aziende, che a volte “hanno alimentato una concorrenza sleale”. E cita in particolare la proroga della convenzione per i servizi marittimi di continuità territoriale a Tirrenia Cin, sottolineando che “l’Unione Europea sembrerebbe aver confermato che tale proroga non avrebbe ragione di ... Leggi su ildenaro

