Gossip News: Chiara Ferragni agli Uffizi, Temptation Island conquista tutti (Di venerdì 17 luglio 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Chiara Ferragni agli Uffizi, del successo di Temptation Island, di Francesco Monte che è ufficialmente un cantante e della programmazione televisiva prevista per questa sera. Chiara Ferragni: Continua il tour dell’influencer attraverso le bellezze nostrane. Ferragni è a Firenze e nelle sue storie Instagram ha mostrato ai suoi 20 milioni di follower gli Uffizi. Un’iniziativa lodevole per far ripartire l’Italia. Ben fatto, Chiara! Temptation Island: Il programma condotto da ... Leggi su velvetgossip

Alessia Marcuzzi, la foto di Alfonso Signorini manda in tilt i fan: "Stefano De Martino è dentro"

Alessia Marcuzzi ancora al centro del gossip per il presunto flirt con Stefano De Martino durante il matrimonio tra il ballerino e Belen Rodriguez. A farsi una risata sopra con la conduttrice è il col ...

