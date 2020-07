Gorizia: cambia la viabilità in Corso Italia (Di sabato 18 luglio 2020) A Gorizia sarà radicalmente modificata la viabilità nell’arteria più importante della città. Nel giro di qualche mese, in Corso Italia, sarà, infatti introdotto il senso unico di circolazione , in direzione nord, che partirà dalla rotatoria di piazza Saba, a ridosso della stazione ferroviaria e arriverà fino a via Diaz, al confine con l’isola pedonale di Corso Verdi. Con la cancellazione del doppio senso di marcia troverà spazio, su un lato della carreggiata anche una pista ciclabile senza la necessità di togliere i parcheggi il cui numero rimarrà inalterato rispetto alla situazione attuale. “Si tratta di una vera e propria rivoluzione- confermano il sindaco, Rodolfo Ziberna e l’assessore alla ... Leggi su udine20

Roma, 14 lug. (askanews) - "La situazione di forte di tensione presente nel Cpr di Gradisca, tra gli ospiti ma anche tra operatori e Forze dell'Ordine, era annunciata e traspariva ormai da settimane t ...

Una nuova operazione contro il micro spaccio è stata messa a punto dalla sezione dei Nos della polizia locale nel primo pomeriggio di mercoledì. Con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza installa ...

