Golf, PGA Tour – Tony Finau in vetta al Memorial Tournament: buon ritmo per Tiger Woods (Di venerdì 17 luglio 2020) Tony Finau è il leader con 66 (-6) colpi del Memorial Tournament (PGA Tour) dopo una prima giornata in cui Tiger Woods, al rientro dopo cinque mesi, ha tenuto un buon passo, 18° con 71 (-1), e dove si sono verificate parecchie sorprese compreso un inatteso giro in 80 di Dustin Johnson (125°), numero quattro mondiale. Sul percorso del Muirfield Village GC (par 72), a Dublin nell’Ohio, Finau precede di un colpo Ryan Palmer (67, -5) e di due Brendan Steele e Gary Woodland (68, -4). Ha tenuto alto il ritmo Jon Rahm, numero due del world ranking, quinto con 69 (-3), ma il numero uno Rory McIlroy, ottavo con 70 (-2) insieme a Jordan Spieth e a Patrick Cantlay, campione in carica, gli ha concesso ... Leggi su sportfair

Il circuito del PGA Tour continua ad offrire il grande golf dando vita al the Memorial Tournament presented by Nationwide (montepremi 8,3 milioni di dollari), torneo fondato nel 1976 dalla leggenda Ja ...

PGA Tour, nessun giocatore positivo per la 2/a settimana

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Per la seconda settimana consecutiva nessun giocatore positivo sul PGA Tour di golf. A contrarre il Covid-19, dopo i controlli di routine che hanno preceduto il via del ...

