Golf, Memorial Tournament: Finau leader, Tiger Woods 18° (Di venerdì 17 luglio 2020) DUBLIN, OHIO, - Tony Finau è il leader con 66, -6, colpi del Memorial Tournament , PGA Tour, dopo una prima giornata in cui Tiger Woods , al rientro dopo cinque mesi, ha tenuto un buon passo, 18° con ... Leggi su corrieredellosport

Laemmedimarco : RT @vitasportivait: ? #PGATour | #theMemorial ???? ??????? Al via il 'The Memorial Tournament' al Muirfield Golf Club di Dublin, nell’Ohio. ??… - vitasportivait : ? #PGATour | #theMemorial ???? ??????? Al via il 'The Memorial Tournament' al Muirfield Golf Club di Dublin, nell’Ohio… - filippo898 : RT @Eurosport_IT: NON PERDERTI IL RITORNO DI TIGER WOODS! ??????? ?? Il campione statunitense e a caccia del suo 83° successo per riscrivere… - Eurosport_IT : NON PERDERTI IL RITORNO DI TIGER WOODS! ??????? ?? Il campione statunitense e a caccia del suo 83° successo per riscr… - andrea_pecchia : Il ritorno di @TigerWoods per scrivere il record: a caccia dell'83° titolo in carriera come nessuno mai.… -