Globus cede 31 filiali al suo ex CEO (Di venerdì 17 luglio 2020) L'obiettivo dei nuovi proprietari è il loro risanamento col nome "Bayard Co Ltd" o "Navyboot" Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Globus cede Globus rilevata da gruppo thailandese e investitore austriaco Corriere del Ticino Thomas Herbert, ex CEO di Globus, ha rilevato 31 filiali del gruppo

ZURIGO - L'ex CEO di Globus, Thomas Herbert, ha rilevato assieme a Silvia e Fredy Bayard tutte le filiali del gruppo Globus (Schild, HerrenGlobus e Navyboot). Il trapasso di proprietà, per un prezzo n ...

ZURIGO - L'ex CEO di Globus, Thomas Herbert, ha rilevato assieme a Silvia e Fredy Bayard tutte le filiali del gruppo Globus (Schild, HerrenGlobus e Navyboot). Il trapasso di proprietà, per un prezzo n ...