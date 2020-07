Gli ospiti di Radio Bruno Estate a Modena il 27 e 28 luglio, da Gabbani a Irama e The Kolors: biglietti in prevendita (Di venerdì 17 luglio 2020) Gli ospiti di Radio Bruno Estate a Modena sono finalmente annunciati. La storica manifestazione organizzata dall'emittente emiliana non si ferma per emergenza sanitaria, anche se ne rispetta tutte le regole. Lo show si svolgerà in due appuntamenti, il 27 e 28 luglio, in Piazza Roma a Modena. Il cast delle serate è già stato annunciato. L'accesso all'evento sarà consentito solo tramite biglietto, distribuito al costo di 10 euro, con le prevendite che partono su Vivaticket alle 16 del 17 luglio. Il ricavato dalla vendita dei biglietti sarà destinato al Fondo per il lavoratori dello spettacolo. Come di consueto, lo show sarà trasmesso sul canale 256 per tutta l'Italia, mentre per ... Leggi su optimagazine

Capezzone : +++Stasera in tv ??+++ Verso le 20.50/20.55, dopo un’intervista che occuperà la prima parte del programma, sarò tra… - Capezzone : +++Stasera in tv ?? +++ Alle 20.25 sarò tra gli ospiti di @gentilivero a @staseraitalia #staseraitalia. Grazie a con… - IlContiAndrea : #PowerHitsEstate il 9 settembre all’Arena di Verona (senza pubblico) sarà trasmesso in prima serata non solo da… - Ariannina15 : Che bella questa puntata di 'Cortesie per gli ospiti' #daydreamer - DavidG__ : @OneNeapolitan @TarroGiulio @VittorioSgarbi @pasqualemariob1 @pbecchi @angelogiorgian2 @a_meluzzi @DiegoFusaro Finc… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ospiti Zone d’ombra per gli ospiti del rifugio di Barletta: «Intervento tutt’altro che banale» BarlettaViva Liga: Il Real Madrid è campione di Spagna! 2-1 al Villarreal e 34° titolo per i Blancos

Il Real Madrid si laurea campione di Spagna con una giornata di anticipo battendo a domicilio un Villarreal combattivo che ha cercato il risultato del pareggio fino alla fine. Il 2-1 finale per i blan ...

Eutanasia Lazio: riuscirà a riprendersi prima del finale?

Ancora una volta, per la settima volta in appena venticinque giorni, Simone Inzaghi ha potuto cambiare poco e niente: giusto Luiz Felipe al posto dello squalificato Patric; per il resto, in campo è sc ...

Il Real Madrid si laurea campione di Spagna con una giornata di anticipo battendo a domicilio un Villarreal combattivo che ha cercato il risultato del pareggio fino alla fine. Il 2-1 finale per i blan ...Ancora una volta, per la settima volta in appena venticinque giorni, Simone Inzaghi ha potuto cambiare poco e niente: giusto Luiz Felipe al posto dello squalificato Patric; per il resto, in campo è sc ...