Giustizia: carcerazioni ingiuste, deve pagare anche il magistrato. Proposta di legge di Forza Italia (Di venerdì 17 luglio 2020) Ma sarebbe opportuno che il magistrato che ha sbagliato pagasse non solo dal punto di vista disciplinare, ma anche di tasca propria, come tutti i pubblici dipendenti quando sbagliano Leggi su firenzepost

FirenzePost : Giustizia: carcerazioni ingiuste, deve pagare anche il magistrato. Proposta di legge di Forza Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia carcerazioni

Avanti!

La proposta è in commissione Giustizia a Montecitorio. Relatore Pierantonio Zanettin, avvocato ed ex laico del Csm. A dare il via libera potrebbe essere il Guardasigilli Alfonso Bonafede. Il quale ...Dicono: “introdurre in Italia la separazione delle carriere provocherebbe ineluttabilmente anche in Italia una subordinazione dei pubblici ministeri al potere esecutivo, come avviene in altri Paesi eu ...