Giuntoli va incontro agli agenti di Osimhen e alza l’offerta per l’ingaggio a quasi 5 milioni a stagione (Di venerdì 17 luglio 2020) Si complica l’affare Osimhen al Napoli. Ci si è messo di mezzo il nuovo agente dell’attaccante del Lille, che adesso gioca al rialzo. La Gazzetta dello Sport scrive che il nuovo procuratore agita davanti agli occhi di Giuntoli i fantasmi di possibili offerte dalla Premier per indurlo ad aumentare l’offerta. Il Napoli già aveva proposto 3 milioni di euro netti all’anno più bonus e con i precedenti procuratori c’era accordo. Scrive la rosea. “Sirene inglesi. Sono quelle ventilate dall’agente sia al ragazzo (che rischia di perderci, se dovrà pagare doppie commissioni), facendogli intendere che in Premier potrebbe guadagnare molto di più. Prospettate anche al Napoli per alzare l’offerta sull’ingaggio. Il direttore ... Leggi su ilnapolista

Il nigeriano, nelle scorse settimane, è già stato nel capoluogo campano ed ha incontrato anche Gattuso ... nella trattativa del Napoli per Osimhen, come rivelato da Giuntoli, è stato il cambio di ...

Calciomercato, Osimhen al Napoli è fatta: lo svela il Lille

Calciomercato, è fatta per il trasferimento di Osimhen al Napoli. A svelarlo è lo stesso Lille attraverso il dg Marc Ingla. Dopo settimane di trattative, il Napoli è riuscito a sbarazzarsi di un’ ampi ...

Il nigeriano, nelle scorse settimane, è già stato nel capoluogo campano ed ha incontrato anche Gattuso ... nella trattativa del Napoli per Osimhen, come rivelato da Giuntoli, è stato il cambio di ...