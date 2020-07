Giulio Regeni s’era illuso di poter conoscere il mondo. Ma il mondo appartiene alla Ragion di Stato (Di venerdì 17 luglio 2020) “Di Maio gela la famiglia Regeni: L’ambasciatore rimarrà al Cairo”. Leggo questa frase lapidaria sul giornale. Il ministro aggiunge anche che l’Italia continuerà a vendere armi all’Egitto perché se non lo facciamo noi “ci sono altri Paesi che sono pronti a fare lo stesso”, dice. E dunque e meglio che ci guadagniamo noi italiani invece degli altri. Così mi viene in mente una frase dei genitori di Giulio. “Abbiamo visto tutto il male del mondo sul suo corpo. Ma tutto il male del mondo è anche quello che è attorno a Giulio: omertà, paura, intrighi, depistaggi”. Sta scritto nella quarta di copertina di Giulio fa cose, il libro scritto da loro insieme ad ... Leggi su ilfattoquotidiano

PieroPelu : L’attivista per i diritti umani Zaki è ingiustamente imprigionato nelle patrie galere egiziane (tristemente note pe… - clikservernet : Giulio Regeni s’era illuso di poter conoscere il mondo. Ma il mondo appartiene alla Ragion di Stato - Noovyis : (Giulio Regeni s’era illuso di poter conoscere il mondo. Ma il mondo appartiene alla Ragion di Stato) Playhitmusic… - ReteDisarmo : RT @nev_it: Leggi su @nev_it le richieste di @ReteDisarmo, di cui fa parte anche la Commissione Globalizzazione e ambiente della Federazion… - nev_it : Leggi su @nev_it le richieste di @ReteDisarmo, di cui fa parte anche la Commissione Globalizzazione e ambiente dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulio Regeni

“Di Maio gela la famiglia Regeni: L’ambasciatore rimarrà al Cairo”. Leggo questa frase lapidaria sul giornale. Il ministro aggiunge anche che l’Italia continuerà a vendere armi all’Egitto perché se no ...(ANSA) – BOLOGNA, 17 LUG – “Esistono Paesi seri come l’Egitto che non si lasciano condizionare da ong. Bye Bye Zaky”. E’ il post con cui lunedì un esponente della Lega di Modena, Luca Rossi, ha commen ...