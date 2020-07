Giulia de Lellis rischia una denuncia per truffa: cosa è successo all’influencer (Di venerdì 17 luglio 2020) Giulia de Lellis abituata ad essere protagonista del gossip, ma soprattutto d’essere considerata leader nei social con i suoi milioni e milioni di followers ha fatto un passo falso. L’influencer nei prossimi giorni potrebbe rischiare di essere accusata del reato di truffa dal presidente del consorzio orafi di Valenza, un comune in provincia di Alessandria famoso per i gioielli. L’episodio a cui si fa riferimento riguarda una diretta della De Lellis dove, fra le tante cose promosse, l’ex gieffina ha pubblicizzato la vendita di alcuni bracciali il cui ricavato sarebbe andato in beneficenza agli orafi valenziani. “Post Covid tutti gli orafi di Valenza sono fortemente in crisi. Non sono gli unici ma i racconti che mi hanno fatto oggi mi hanno particolarmente colpita. ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Giulia de Lellis rischia una denuncia per truffa: cosa è successo all’influencer - CorriereCitta : L'influencer di Pomezia #GiuliaDeLellis rischia una denuncia per #truffa: ecco perché - im_radioactivee : raga ma cosa se ne fa giulia de lellis (e pure tutte le altre influencer) di tutti quei rossetti, tinte labbra, tru… - magicaGrmente22 : Giulia De Lellis nei guai, la furia degli orafi di Valenza: “Depositeremo una denuncia per truffa” - 2105Misty : CRITICATE #chiaraferragni ANCHE PER L'ARIA CHE RESPIRA E POI IDOLATE GIULIA DE LELLIS MA TUTTO APPOOOOSTTT -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis Giulia de Lellis rischia una denuncia per truffa: nel mirino una sponsorizzazione Il Messaggero DeLellis rischia una denuncia per truffa

Brutte notizie per Giulia De Lellis, che si trova a rischio di denuncia nientemeno che per truffa. Qualche giorno fa, la nota blogger aveva realizzato delle IG Stories dove sponsorizzava un’iniziativa ...

Megghi Galo: " Alessandro Piscopo mi ha chiesto di sposarlo"

Megghi Galo si sposa: "Alessandro Piscopo mi ha fatto la proposta, un'emozione unica" La ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer affermata, sposerà il suo Alessandro Piscopo, con cui è le ...

Brutte notizie per Giulia De Lellis, che si trova a rischio di denuncia nientemeno che per truffa. Qualche giorno fa, la nota blogger aveva realizzato delle IG Stories dove sponsorizzava un’iniziativa ...Megghi Galo si sposa: "Alessandro Piscopo mi ha fatto la proposta, un'emozione unica" La ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer affermata, sposerà il suo Alessandro Piscopo, con cui è le ...