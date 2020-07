Giulia De Lellis e Damante presto genitori? Parla mamma di Andrea, il desiderio (Di venerdì 17 luglio 2020) Sono settimane ormai che si Parla di una possibile gravidanza di Giulia De Lellis. Il fidanzato Andrea Damante, proprio di recente, con la nipotina dell’influencer, ha affermato di essere pronto per diventare padre: “Mi ci vedo”, ha affermato tramite social (cliccare per credere). Giulia De Lellis e Damante presto genitori? Parla mamma Valentina Giulia De... L'articolo Giulia De Lellis e Damante presto genitori? Parla mamma di Andrea, il desiderio proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un ... Leggi su blogtivvu

Giulia De Lellis e Andrea Damante non hanno mai escluso la possibilità di diventare genitori. Ed infatti, proprio il deejay crede che la sua dolce metà possa essere una mamma perfetta perché ha uno ...

Giulia De Lellis mette like all’ex Andrea Iannone: “Per la prima volta non sarò in pista”

La loro relazione è ormai un lontano ricordo, ma un gesto di Giulia De Lellis in favore di Andea Iannone farà probabilmente la gioia di molti fan dell'influencer. Dopo la squalifica per ...

