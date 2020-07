Giulia De Lellis e Andrea Damante genitori? Parla la mamma del deejay (Di venerdì 17 luglio 2020) Da settimane si rincorrono le voci che vorrebbero Andrea Damante e Giulia De Lellis genitori in un futuro non troppo lontano. Qualcuno si è spinto più in là, Parlando di una possibile gravidanza in corso. Le cose, al momento, starebbero diversamente. Vale a dire che l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non … L'articolo Giulia De Lellis e Andrea Damante genitori? Parla la mamma del deejay proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

zazoomblog : Andrea Iannone si espone e Giulia De Lellis si fa sentire: il gesto inatteso ecco cosa sta succedendo - #Andrea… - diegozegers : Giulia De Lellis che torna da Andrea Damante - blogtivvu : Andrea Iannone si espone e Giulia De Lellis si fa sentire ????? ? Il gesto inatteso dell'influencer ti aspetta nelle… - blogtivvu : Andrea Iannone si espone e Giulia De Lellis si fa sentire: il gesto inatteso - Notiziedi_it : Giulia De Lellis, Damante svela un dettaglio sul suo passato -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis Giulia de Lellis rischia una denuncia per truffa: nel mirino una sponsorizzazione Il Messaggero Giulia De Lellis accusata di truffa

Non è la prima volta che Giulia De Lellis è al centro delle critiche e delle polemiche. Questa volta però Giulia rischia grosso, sembra infatti che l’ifluencer sia stata accusata di truffa. Di recente ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante genitori? Parla la mamma del deejay

Da settimane si rincorrono le voci che vorrebbero Andrea Damante e Giulia De Lellis genitori in un futuro non troppo lontano. Qualcuno si è spinto più in là, parlando di una possibile gravidanza in ...

Non è la prima volta che Giulia De Lellis è al centro delle critiche e delle polemiche. Questa volta però Giulia rischia grosso, sembra infatti che l’ifluencer sia stata accusata di truffa. Di recente ...Da settimane si rincorrono le voci che vorrebbero Andrea Damante e Giulia De Lellis genitori in un futuro non troppo lontano. Qualcuno si è spinto più in là, parlando di una possibile gravidanza in ...