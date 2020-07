Giulia De Lellis e Andrea Damante? “Coppia noiosa”, parola di Ciacci (Di venerdì 17 luglio 2020) Giulia De Lellis e Andrea Damante sono una coppia noiosa? Secondo Giovanni Ciacci non ha dubbi al riguardo: ecco le sue parole. Foto: Instagram @GiuliadeLellis103Giulia e Andrea sono una delle coppie del momento, il loro ritorno di fiamma ha molto emozionato i loro fan che hanno imparato ad apprezzarli nel daiting show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Oggi si è parlato della coppia a Ogni Mattina, il programma di Adriana Volpe su Tv8, e Giovanni Ciacci non ha avuto alcuna pietà nei confronti dei due giovani innamorati. Giulia De Lellis e Andrea Damante noiosi? Foto da Instagram: ... Leggi su chenews

Easy_Branches : RT @Network_Easy: Giulia De Lellis ed Andrea Damante: weekend a Capri (foto e video) - EasyWorldNews : RT @Network_Easy: Giulia De Lellis ed Andrea Damante: weekend a Capri (foto e video) - easyjanjansen : RT @Network_Easy: Giulia De Lellis ed Andrea Damante: weekend a Capri (foto e video) - Network_Easy : Giulia De Lellis ed Andrea Damante: weekend a Capri (foto e video) - hbpmar13 : @needsplume -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

Il Messaggero

Oggi, 17 luglio, alle ore 10 su TV8 andrà in onda una nuova puntata di Ogni mattina, programma condotto da Alessio Viola e Adriana Volpe. Il contenitore alterna informazione ed intrattenimento, non fa ...Dopo un mese di ‘separazione’, Chiara Ferragni e il marito Fedez in giugno si sono ritrovati – come già più volte in passato – in testa alla classifica degli influencer stilata da Sensemakers per Prim ...