Giugliano, migranti in quarantena a Lago Patria. Poziello: “Mi auguro che il Commissario faccia fare i tamponi” (Di venerdì 17 luglio 2020) Nella giornata di ieri sulla fascia costiera del comune di Giugliano in Campania sono arrivati 8 migranti, come previsto dal programma di redistribuzione nazionale, e in città è scattata l’allerta per il timore di nuovi focolai da coronavirus. Si tratta di tunisini, attualmente trasferiti in una struttura gestita da una cooperativa a Lago Patria per … L'articolo Giugliano, migranti in quarantena a Lago Patria. Poziello: “Mi auguro che il Commissario faccia fare i tamponi” Leggi su dailynews24

Matteo Salvini ha visitato il campo rom di Giugliano in Campania. Si è trattato di un fuoriprogramma dopo la tappa di Sorrento di questa mattina. Salvini a Sorrento: "Italia ha bisogno di turisti che ...

Migranti, Salvini: "Non devono sbarcare, se il governo cala le braghe pagano gli italiani"

"I migranti non devono sbarcare, non è che ne mandi otto a Giugliano, 13 a Roccella, 12 a Treviso e 14 a Latina. Con le buone o con le meno buone non devono sbarcare". A dirlo è Matteo Salvini che ha ...

