Giudice Sportivo, stop per Bernardeschi e Di Lorenzo. Tre assenti nel Sassuolo (Di venerdì 17 luglio 2020) Come comunicato attraverso una nota ufficiale, il Giudice Sportivo dopo le gare di ieri valide per la 33esima giornata ha squalificato dieci calciatori per un turno. Questi i nomi: Alberto Grassi (Parma) e Matteo Darmian (Parma), Federico Bernardeschi (Juventus), Mehdi Bourabia (Sassuolo), Domenico Berardi (Sassuolo), Francesco Magnanelli (Sassuolo), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Artur Ionita (Cagliar), Mirko Valdifiori (Spal), Stefano Okaka (Udinese). Oltre ai calciatori squalificato per un turno anche il tecnico del Verona Ivan Juric con un ammenda di 15mila euro per “aver rivolto frase offensive alla terna arbitrale”. Multato anche Veloso: il capitano, ammonito per proteste sempre nell’ambito dello stesso episodio, dovrà tuttavia ... Leggi su alfredopedulla

