Giudice sportivo di A, una giornata a Valdifiori (Di venerdì 17 luglio 2020) ROMA - È il centrocampista Mirko Valdifiori l'unico calciatore squalificato per una giornata dopo le gare di ieri sera Torino-Genoa e Spal-Inter. Il Giudice sportivo ha fermato il calciatore della ... Leggi su corrieredellosport

_SiGonfiaLaRete : #SerieA, le decisioni del #GiudiceSportivo - clikservernet : Giudice Sportivo, stop per Bernardeschi e Di Lorenzo. Tre assenti nel Sassuolo - Noovyis : (Giudice Sportivo, stop per Bernardeschi e Di Lorenzo. Tre assenti nel Sassuolo) Playhitmusic - - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: giudice sportivo, un turno squalifica a Valdifiori Per comportamento scorretto con un avversario - Fprime86 : RT @SkySport: Serie A, gli squalificati per la 34^ giornata -