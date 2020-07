Giovanna e Sammy di Uomini e Donne si sono lasciati, è ufficiale: il motivo (Di venerdì 17 luglio 2020) Sammy e Giovanna Abate, la storia è già finita. I due protagonisti dell’ultimo trono di Uomini e Donne non sono riusciti a portare lontani dalle telecamere la loro voglia di conoscersi, spenta pochi giorni dopo la fine della trasmissione a causa di alcuni motivi ritenuti futili. Caratteri incompatibili evidentemente, che non hanno permesso di colmare le distanze di incomprensioni nate anche durante il percorso in trasmissione. A rendere ufficiale la fine della conoscenza tra i due sono stati i protagonisti stessi. Sammy ha infatti rilasciato un’intervista al magazine ufficiale della trasmissione in cui ha spiegato i motivi che hanno spinto alla chiusura prematura della relazione, o per meglio dire della ... Leggi su italiasera

