Giornata mondiale delle emoji, le più strane mai viste (Di venerdì 17 luglio 2020) Il 17 luglio si celebra il World emoji Day, una Giornata mondiale delle emoji nata per celebrare le emoticon che ogni giorno, da anni, inseriamo nei nostri messaggi per esprimere un'emozione o uno stato d'animo. Quelle faccine gialle che integrano le nostre conversazioni stanno cambiando il nostro modo di esprimerci, trasformandosi da semplici pittogrammi che dovevano enfatizzare un testo scritto, in un nuovo stile comunicativo. Alcuni linguisti hanno ipotizzato che la vastità di faccine esistenti (circa 1700) possano far pensare di avere di fronte una lingua vera e propria, con una complessità e una gamma di sfaccettature superiore ai geroglifici egizi di 4 mila anni fa. Solo che la scrittura dell’antico Egitto ci mise un centinaio di anni ad imporsi, alle emoji ne ... Leggi su gqitalia

