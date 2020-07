Ginosa, “la condotta salta per la quarta volta” Cia Puglia: "assurdo" (Di venerdì 17 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Cia Puglia: Attraverso una nota ufficiale, il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara ha risposto alle reiterate comunicazioni di CIA Due Mari (Taranto-Brindisi) riguardanti le situazioni di difficoltà di approvvigionamento idrico per gli agricoltori della provincia di Taranto. Difficoltà rinvenienti dalle modalità di distribuzione dell’acqua dalle dighe lucane di San Giuliano e Monte Cotugno gestite dalla Basilicata. “Ringraziamo per la risposta e le rassicurazioni che ci sono pervenute dopo un lungo silenzio”, hanno dichiarato il presidente e il direttore provinciali di CIA Due Mari, rispettivamente Pietro De Padova e Vito Rubino. “Il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara ha inteso rassicurarci sulla volontà, anche da parte degli enti lucani, di garantire le giuste quantità ... Leggi su noinotizie

Si chiama inSpiaggia ed è l'app che consente di ottenere informazioni in tempo reale sulle principali spiagge liberi pugliesi. Sono numerosi i Comuni costieri che hanno già aderito: da Rodi Garganico ...

L’Amministrazione Comunale intende sostenere tutte le iniziative culturali e sportive promosse dalle associazioni aventi sede a Ginosa e Marina di Ginosa e che operano sul territorio, soprattutto in q ...

