Ginnastica e pattinaggio, l’allenamento misto di Marta Pagnini: “Ideato con Valentina Marchei, è piaciuto tantissimo” (Di venerdì 17 luglio 2020) Chi lo ha detto che pattinaggio artistico e Ginnastica ritmica sono due mondi a se stanti? A dimostrare che l’unione fa la forza, anche nell’ambito di due discipline a prima vista lontane tra di loro, a cominciare dal tipo di superficie, sono state Marta Pagnini – ex campionessa di Ginnastica ritmica bronzo a Londra 2012 – e Valentina Marchei, ex pattinatrice di assoluto livello: “Con Valentina Marchei siamo sempre state amiche, siamo entrambe nell’Aeronautica. Durante la quarantena – spiega Marta Pagnini ai microfoni di Sportface.it – abbiamo così pensato a delle dirette su Instagram in cui proponevamo insieme degli allenamenti che sono piaciuti e ... Leggi su sportface

