Giffoni Film Festival sceglie Riccione per i suoi 50 anni (Di venerdì 17 luglio 2020) Dal 22 AL 29 agosto le sale del Palazzo del Turismo si trasformeranno in una vera e propria arena cinematografica per tutti i ragazzi che vorranno aderire al progetto Rccione Hub Giffoni Film Festival. Leggi su riminitoday

gianluigidellac : Auguri e complimenti per Giffoni! Quando vedremo il film su grande schermo in tutti i cinema italiani, che presto r… - AnaDono_ : RT @DisneyStudiosIT: #Onward - Oltre la magia ha aperto la cinquantesima edizione del Giffoni Film Festival con @FavijTV! ? #Giffoni50 @gi… - DisneyStudiosIT : #Onward - Oltre la magia ha aperto la cinquantesima edizione del Giffoni Film Festival con @FavijTV! ? #Giffoni50… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Onward: il video dell’anteprima al Giffoni Film Festival con Favij - pu24it : Trenta giovani fanesi nella giuria del Giffoni Film Festival. Nuova collaborazione tra la rassegna e la città | -