Già pronti i calendari del volley per le Olimpiadi di Tokyo

Manca poco più di un anno ma in un certo senso la febbre da Giochi Olimpici è già iniziata. Soprattutto quando le varie federazioni sportive pubblicano i nuovi calendari del torneo proiettandoci inevitabilmente verso Tokyo. Gli azzurri del volley allenati da Chicco Blengini (Pool A), medaglia d'Argento a Rio 2016, disputeranno il match inaugurale contro il Canada il 24 luglio 2021. Successivamente affronteranno prima la Polonia il 26 luglio, quindi i padroni di casa del Giappone il 28. Il 30 luglio se la vedranno con l'Iran mentre l'ultima sfida del girone sarà disputata il 1 agosto contro il Venezuela. Almeno sulla carta, sembrerebbe più ostico il cammino delle azzurre di Davide Mazzanti che nella Pool B esordiranno il giorno 25 luglio contro la Russia e dopo se la vedranno con Turchia ...

