Germania, arrestato il “Rambo della Foresta Nera”: era in fuga da cinque giorni (Di venerdì 17 luglio 2020) Dopo una caccia all’uomo durata cinque giorni, il cosiddetto “Rambo della Foresta nera” è stato arrestato: la notizia è stata resa nota dalla Bbc. Yves Etienne Rausch, 31enne di Oppenau, in Germania, aveva disarmato quattro agenti di polizia durante un controllo ed era scappato nei boschi. Aveva lasciato una sorta di “manifesto“, pubblicato dalla Bild – definendolo “delirante” – nel quale affermava di voler “proteggere la natura“. Centinaia di uomini, con l’aiuto di visori a infrarossi ed elicotteri, erano stati impegnati nella ricerca del fuggiasco, che la stampa aveva soprannominato “il Rambo della Foresta nera” per l’abbigliamento mimetico e la ... Leggi su ilfattoquotidiano

