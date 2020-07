Gentiloni invoca la fortuna sul Consiglio europeo anche se è venerdì 17 (Di venerdì 17 luglio 2020) Paolo Gentiloni non vuole sentire parlare di scaramanzia. E allora non è un problema se uno dei vertici più delicati e complessi degli ultimi anni prende il via di venerdì 17. Anzi, paradossalmente potrebbe essere di buon auspicio: «Oggi il vertice dei Paesi europei sulla proposta della Commissione Next Generation Eu (il piano di aiuti). Coraggio, ambizione, unità. E un po’ di fortuna, venerdì 17», ha scritto su Twitter il Commissario europeo. LEGGI anche –> Gentiloni vuole modificare il patto di stabilità europeo entro il 2020 Oggi il vertice dei paesi europei sulla proposta della Commissione #NextGenerationEu. Coraggio, ambizione, unità. E un po’ di fortuna #venerdi17 — Paolo ... Leggi su giornalettismo

