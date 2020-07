Gears 5 su Xbox Series X punta a 120 fps in multiplayer, qualità delle particelle superiori al PC e altro (Di venerdì 17 luglio 2020) Gears 5, titolo pubblicato lo scorso anno da The Coalition per Xbox One e PC, tornerà anche sulla console next-gen, Xbox Series X ed ora a quanto pare ci sono alcuni dettagli sul suo miglioramento grafico.In uno stream di Inside Unreal, The Coalition ha stilato una lista di tutto ciò che la versione del gioco per Xbox Series X dovrà avere. Tra questi troviamo, un aumento nella frequenza dei fotogrammi e nella risoluzione per i filmati in tempo reale, con la speranza di avvicinarsi a 120 FPS per il multiplayer. Miglioramenti in vista anche per quanto riguarda la grafica, con un numero di particelle superiore del 50% rispetto alle impostazioni Ultra del PC.Oltre a questo, tra gli obiettivi di The Coalition c'è anche ... Leggi su eurogamer

Gears Tactics sta per arrivare anche su console

Gears Tactics arriva anche su Xbox One! Verso l’inizio di quest’anno Rod Fergusson, il capo di The Coalition, aveva dichiarato che il Gears Tactics sarebbe potuto arrivare anche su console, ma ora ...

