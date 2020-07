GAZZETTA – Alla Juventus sono “tutti sotto esame” (Di venerdì 17 luglio 2020) L’edizione di oggi de La GAZZETTA dello Sport apre in prima pagina soffermandosi sul momento della Juventus che, nonostante il primo posto in classifica, continua a mostrare diversi punti deboli, al punto da mettere “tutti sotto esame” compreso Maurizio Sarri. Spazio anche Alla vittoria dell’Inter contro la SPAL e a quella del Torino nel segno di Andrea Belotti. Il Napoli è atteso da una gara al Friuli in cui cercherà di tornare Alla vittoria. Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dAlla nostra redazione per giocare su Napoli Udinese. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.19/07/202019:30 ... Leggi su calciomercato.napoli

coraggio58 : RT @FabRavezzani: La moviola della Gazzetta sul mancato rigore alla Spal ci ha spiegato che se un calciatore non ha più <la disponibilità d… - raffaelejosesti : RT @FabRavezzani: La moviola della Gazzetta sul mancato rigore alla Spal ci ha spiegato che se un calciatore non ha più <la disponibilità d… - EnricoPirinoli : RT @FabRavezzani: La moviola della Gazzetta sul mancato rigore alla Spal ci ha spiegato che se un calciatore non ha più <la disponibilità d… - MaxPettinato : @FlashJ18 @CarloEmmiti @Gazzetta_it lo so pure io che volendo possiamo prendere conte per fare il giardiniere alla… - MarziaLoreti : che grande stampa romana.Invece di mettere in risalto le 3 vittorie consecutive,pensano a dare Dzeko altrove,Zaniol… -

Ultime Notizie dalla rete : GAZZETTA Alla Aspettando Rangnick è già un Milan "alla tedesca": ecco perché La Gazzetta dello Sport La tragedia di Borgotaro: la vicenda, la dinamica, le testimonianze

Il direttore della Gazzetta Claudio Rinaldi anticipa i temi sviluppati sulla Gazzetta in edicola venerdì 17 luglio ...

Accoltella il suocero seduto davanti a un bar per vendetta: denunciato a Mesoraca - Video

Lo inchioda il video della telecamera di sorveglianza che lo ha immortalato mentre arriva trafelato e colpisce tre o quattro volte il suocero - che è seduto davanti a un bar - alla spalla sinistra c ...

Il direttore della Gazzetta Claudio Rinaldi anticipa i temi sviluppati sulla Gazzetta in edicola venerdì 17 luglio ...Lo inchioda il video della telecamera di sorveglianza che lo ha immortalato mentre arriva trafelato e colpisce tre o quattro volte il suocero - che è seduto davanti a un bar - alla spalla sinistra c ...