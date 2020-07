Gasperini: "Verona rivelazione, peccato Juric squalificato" (Di venerdì 17 luglio 2020) ANSA, - BERGAMO, 17 LUG - "Mi spiace che Ivan Juric domani sia squalificato: ci saremmo fatti una bella foto insieme". Gian Piero Gasperini commenta così l'assenza sul campo nella trasferta di domani ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Gasperini: 'Verona rivelazione. Spiace che Juric non sia in panchina': Il tecnico dell'#Atalanta: 'Abbiamo condivis… - PantheonVerona : «Mi spiace che Ivan Juric domani sia squalificato: ci saremmo fatti una bella foto insieme». Gian Piero Gasperini c… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Gasperini: 'Verona rivelazione, peccato Juric squalificato' Allenatore Atalanta: 'Ci saremmo fatti una bella foto insieme' - sportli26181512 : Atalanta, Gasperini: ‘Verona squadra rivelazione. Muriel ha recuperato, Ilicic…’: La Champions League per il second… - AnsaLombardia : Gasperini: 'Verona rivelazione, peccato Juric squalificato'. Allenatore Atalanta: 'Ci saremmo fatti una bella foto… -