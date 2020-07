Gasperini: "Ancora 2 punti per la Champions. Verona? È la squadra rivelazione, ma avremo Muriel" (Di venerdì 17 luglio 2020) "Mancano due punti matematici per l'obiettivo Champions. Ma poi se ne aggiunge un altro, l'importante È porceli sempre di nuovi e diversi". Ha le idee chiarissime Gian Piero Gasperini tecnico dell'Atalanta, in vista del prossimo impegno in casa del Verona guidato dall'allievo Ivan Juric (che però sarà squalificato. Atalanta BC v Brescia Calcio - Serie A "Ci sono tre squadre in due punti, mancano cinque giornate con calendari difficili per tutti e tre: sarà una bella lotta per tenere alte le... Leggi su 90min

