Gasparri: «Pahor nega le foibe e i crimini dei comunisti titini, l’onoreficenza gli va tolta» (video) (Di venerdì 17 luglio 2020) L’onoreficenza allo scrittore Boris Pahor è una vergogna. Lo dice a chiare lettere Maurizio Gasparri, in un video sulla sua pagina facebook. Cavaliere di Gran Croce della Repubblica italiana chi nega le foibe? Non è concepibile, l’onoreficenza – datagli il 13 luglio a Trieste – gli va tolta. Senza tentennamenti. Gasparri contro Pahor «A Pahor auguriamo una vita infinita e lunghissima perché ha già 107 anni», dice Gasparri. «E quindi gliene auguriamo duecento. Aveva criticato Ciampi e Napolitano, in passato, quando celebrava il Giorno del Ricordo, il 10 febbraio. Con una legge quella giornata è dedicata al ricordo degli italiani massacrati dai ... Leggi su secoloditalia

Il Quirinale aveva smentito. Eppure oggi, in occasione della visita congiunta di Sergio Mattarella e del presidente sloveno Borut Pahor a Basovizza, un tricolore è stato ammainato. Si tratta di quello ...

Non una giornata storica, ma “un’occasione mancata“. Così Giorgia Meloni giudica l’incontro tra Sergio Mattarella e il presidente sloveno Borut Pahor con la visita, tra l’altro, alla foiba di Basovizz ...

