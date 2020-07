Gamer Girl è il primo thriller interattivo tra cyberbullismo e dirette streaming (Di venerdì 17 luglio 2020) Wales Interactive, l'editore di giochi Full Motion Video come The Complex e Late Shift, ha annunciato un nuovo titolo chiamato Gamer Girl, diverso da qualsiasi cosa abbiamo visto prima. Il gioco, che arriverà su PC, Switch, PS4 e Xbox One a settembre, vi consente di giocare nei panni di un moderatore di chat della popolare streamer Abicake99.Spetterà a voi gestire un registro delle chat e mantenere i contatti personali con la streamer. Prenderete decisioni sui post nella sua chat, risponderete ai suoi DM e lavorerete per aiutare Abicake99 ad avere successo: ma attenzione, perché se sbaglierete potrà licenziarvi.Parte del gioco sarà focalizzato sulla protezione di Abbi da uno stalker che continuerà a seguirla. La vita della streamer quindi è nelle vostre mani. A tal proposito lo studio di sviluppo ha ... Leggi su eurogamer

