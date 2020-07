Frosinone, Ciacciarelli: danni da cinghiali, Onorati scarica responsabilità (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma – “Il proliferare degli ungulati, in particolare cinghiali, in provincia di Frosinone, e’ un problema ormai atavico e quindi irrisolto e, conseguentemente, continuano i danni alle coltivazioni agricole. Sono ormai diversi anni che, sia il sottoscritto, che le Associazioni degli Agricoltori, che quelle Venatorie, denunciano il perdurare di questa emergenza, che sta provocando danni incalcolabili alle tante imprese agricole del territorio. Senza considerare le situazioni di rischio per le persone e per gli automezzi che, quasi quotidianamente, sono costretti a fronteggiare, sulle strade provinciali e nei centri urbani, queste insolite, quanto pericolose, presenze di animali.” “Pertanto avevo scritto una lettera all’assessore regionale al ramo Onorati sollecitandola ... Leggi su romadailynews

PasqualeCiaccia : Ciacciarelli (Lega): “Roma invasa dall’immondizia. Per incomptenza Raggi e Zingaretti non può pagare la provincia d… - Linchiesta_news : ?? Asl di Frosinone ??? @PasqualeCiaccia: «I soldi non vengano sprecati ma utilizzati per i servizi essenziali» -

Ultime Notizie dalla rete : Frosinone Ciacciarelli Frosinone, Ciacciarelli: danni da cinghiali, Onorati scarica responsabilità RomaDailyNews FCA, Ciacciarelli (Lega lazio): Zingaretti non dorma

Roma, 16 lug. (askanews) - " indispensabile tutelare i giovani ed i lavoratori dell'indotto Fiat di Cassino Plant". Lo chiede, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Le ...

Stellantis, Ciacciarelli (Lega): la Regione si impegni a tutelare il futuro dei lavoratori Fca Cassino Plant

“È indispensabile tutelare i giovani ed i lavoratori dell’indotto Fiat di Cassino Plant. L’ ho ribadito tempo fa in consiglio regionale del Lazioe torno a dirlo anche oggi, perché il mio compito è que ...

Roma, 16 lug. (askanews) - " indispensabile tutelare i giovani ed i lavoratori dell'indotto Fiat di Cassino Plant". Lo chiede, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Le ...“È indispensabile tutelare i giovani ed i lavoratori dell’indotto Fiat di Cassino Plant. L’ ho ribadito tempo fa in consiglio regionale del Lazioe torno a dirlo anche oggi, perché il mio compito è que ...