Frongia: con ‘Stabilimenti Urbani’ spazi verdi diventano aree relax (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma – “Roma Capitale ha incaricato Ze’tema di occuparsi della realizzazione del progetto ‘Stabilimenti Urbani’ che prevede l’allestimento di 5 aree attrezzate per il relax, individuate in spazi verdi di Roma, accessibili tutto il giorno in maniera gratuita da cittadini e turisti. Oltre ad attivita’ di intrattenimento sono previste zone adibite all’attivita’ motoria, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza”. E’ quanto fa sapere l’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili di Roma Capitale, Daniele Frongia, su Facebook. “Con questo Avviso- spiega- Ze’tema avvia una raccolta di proposte di attivita’ motorie volta alla predisposizione di una graduatoria dalla quale selezionare i progetti da programmare ... Leggi su romadailynews

Roma, 17 lug 16:45 - (Agenzia Nova) - "Siamo impegnati in una serie di sopralluoghi tesi a verificare lo stato delle incompiute di pertinenza comunale che necessitano di essere sbloccate. Siamo al fia ...

"Sbloccare le opere incompiute nell'Isola", i sopralluoghi dell'assessore Frongia

"Siamo impegnati in una serie di sopralluoghi tesi a verificare lo stato delle incompiute di pertinenza comunale che necessitano di essere sbloccate. Siamo al fianco delle Amministrazioni Comunali nel ...

