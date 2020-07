Fratoianni a TPI: “Governissimo con Berlusconi? Non con noi. Ci sono interessi economici dietro” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il rifinanziamento della Guardia Costiera libica ha spaccato il governo. sono in molti a lamentare un cambio di rotta sull’immigrazione. Ne abbiamo parlato con Nicola Fratoianni, di Leu, per TPI.it. Fratoianni, ancora una volta l’Italia finanzia quelli che sono considerati quasi universalmente dei veri e propri aguzzini. Non le sembra che la gestione di questo Governo, in tema di immigrazione, non si discosti molto dalla gestione con Salvini al ministero dell’interno?Per la verità non è cambiato molto nemmeno con quello che è successo con i governi precedenti al primo governo Conte: sono stati loro ad avviare la collaborazione con le autorità libiche. Piuttosto la votazione di ieri, con i voti contrari di 14 senatori e 23 parlamentari, indica che i numeri di ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Fratoianni TPI Fratoianni a TPI: “Governissimo con Berlusconi? Non con noi. Ci sono interessi economici dietro” TPI Fratoianni a TPI: “Governissimo con Berlusconi? Non con noi. Ci sono interessi economici dietro”

Il rifinanziamento della Guardia Costiera libica ha spaccato il governo. Sono in molti a lamentare un cambio di rotta sull’immigrazione. Ne abbiamo parlato con Nicola Fratoianni, di Leu, per TPI.it. F ...

Rifinanziamento Guardia costiera libica, 23 dissidenti Pd e LeU votano contro il governo

“Ho votato no al rinnovo del finanziamento alla Guardia Costiera libica. Mi è spiaciuto esprimere un voto in dissenso dal Governo e dal gruppo PD”, così Barbara Pollastrini, deputata Dem, ha espresso ...

Il rifinanziamento della Guardia Costiera libica ha spaccato il governo. Sono in molti a lamentare un cambio di rotta sull’immigrazione. Ne abbiamo parlato con Nicola Fratoianni, di Leu, per TPI.it. F ...“Ho votato no al rinnovo del finanziamento alla Guardia Costiera libica. Mi è spiaciuto esprimere un voto in dissenso dal Governo e dal gruppo PD”, così Barbara Pollastrini, deputata Dem, ha espresso ...