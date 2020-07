Franco Locatelli: il presidente del Consiglio superiore di Sanità e il ruolo “marginale” dei migranti nei nuovi contagi in Italia (Di venerdì 17 luglio 2020) Chi sono i contagiati da Covid-19 in questa fase dell’emergenza coronavirus? “Si tratta di una miscellanea diversa ogni giorno, ma, genericamente, una quota che non supera il 30% è costituita da persone che arrivano dall’estero o transitano per l’Italia (marginale, a oggi, è, invece, il ruolo dei migranti)”. A tracciare l’identikit in un’intervista al Quotidiano Nazionale ripresa dall’AdnKronos è Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), che considerato il dato precisa: “Condivido totalmente la scelta del ministro Speranza di chiudere ai voli provenienti da Paesi ancora, purtroppo, ad alto rischio, per non vanificare i risultati ... Leggi su nextquotidiano

