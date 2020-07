Francesco Totti ‘Un capitano’, Ilary Blasi sarà interpretata da lei… [FOTO] (Di venerdì 17 luglio 2020) La vita dell’ex capitano della Roma sarà presto raccontata da un’attesissima fiction che verrà trasmessa su Netflix. Il titolo non poteva che riassumere tutto quello che è stato ed è tuttora, Francesco Totti; ovvero ‘Un capitano’. Nonostante si stia ancora formando il cast; la curiosità da parte dei tifosi è incontenibile. Non a caso in molti, aspettano intrepidi di vedere i personaggi cimentarsi nella vita del noto “Pupone”. Prende dunque forma la serie tv di Netflix ‘Un capitano’, che vedrà molto probabilmente l’attore Pietro Castellitto, figlio di Sergio e Margaret Mazzantini nei panni di Francesco Totti. Se i rumors sulla sua interpretazione verranno ufficializzati, il giovane attore ripercorrerà alcune ... Leggi su velvetgossip

