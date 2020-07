Francesco Cozza: chi è l'ex marito di Manila Nazzaro (Di venerdì 17 luglio 2020) Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono una delle coppie di Temptation Island 2020, il docureality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che per questa edizione coinvolge coppie famose e coppie di gente comune.Manila Nazzaro è nota per aver vinto Miss Italia nel 1999, battendo Caterina Balivo che si classifica invece terza: nella sua vita per diversi anni c'è stato Francesco Cozza, calciatore che ha militato per diversi anni nella squadra calabrese della Reggina e nella quale ora è responsabile dell'area scouting, ovvero di scovare i talenti migliori per la società.Francesco Cozza: chi è l'ex marito di Manila ... Leggi su blogo

