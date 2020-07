FOTO Palermo, Petralia Sottana si prepara per il ritiro dei rosanero: le immagini del campo (Di venerdì 17 luglio 2020) Petralia Sottana attende l’arrivo dei rosanero.Il Palermo andrà in ritiro ad agosto presso il borgo delle Madonie, come accaduto lo scorso anno, seppure non sia ancora noto il nome dell’allenatore che guiderà la squadra siciliana nella prossima stagione di Serie C. Il duo Castagnini-Sagramola, infatti, è ancora a lavoro per l’inserimento in società di un tecnico esperto e di una rosa di qualità che possa puntare alla vetta della classifica. Intanto, a Petralia Sottana, il terreno di gioco è già pronto per accogliere i rosanero. Di seguito le immagini. Leggi su mediagol

RaiNews : Nei giorni che seguirono la morte di Falcone, Paolo Borsellino aveva capito e saputo che a Palermo era arrivato il… - franzamazzotti : 'Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante” Nietzsche a #CasaLettori x la… - SilviaSimoncini : RT @RaiNews: Nei giorni che seguirono la morte di Falcone, Paolo Borsellino aveva capito e saputo che a Palermo era arrivato il tritolo che… - paolasoriani53 : RT @MassimoSertori_: Queste foto immortalano il gesto eroico di un #poliziotto che durante l’alluvione a #Palermo non esita ad entrare in a… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Nei giorni che seguirono la morte di Falcone, Paolo Borsellino aveva capito e saputo che a Palermo era arrivato il tritolo che… -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Palermo Palermo, la foto simbolo del poliziotto che soccorre gli automobilisti intrappolati dall’acqua Fanpage.it Aggressione a sfondo razziale, tre palermitani arrestati per aver picchiato e minacciato un senegalese (VIDEO) (FOTO)

La Polizia di Stato ha eseguito la scorsa notte la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti Claudio Lucania 31 anni, Roberto Ventimiglia, 39 anni e Salvatore Riccardo Ventimiglia, 28 a ...

VIDEO | Nubifragio a Palermo, acqua e fango entrano nelle bare accatastate ai Rotoli

riaperte corsie laterali circonvallazione ?? FOTO 18:49Rifiuti, carabinieri e guardia finanza sequestrano la discarica di Siculiana 18:49Tennis, gli impegni del CT Palermo nell’ultima giornata della ...

La Polizia di Stato ha eseguito la scorsa notte la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti Claudio Lucania 31 anni, Roberto Ventimiglia, 39 anni e Salvatore Riccardo Ventimiglia, 28 a ...riaperte corsie laterali circonvallazione ?? FOTO 18:49Rifiuti, carabinieri e guardia finanza sequestrano la discarica di Siculiana 18:49Tennis, gli impegni del CT Palermo nell’ultima giornata della ...