Fortnite Stagione 3: Come sbloccare la Skin e lo stile di Aquaman (Di venerdì 17 luglio 2020) A partire da ieri, in concomitanza con la disponibilità delle Sfide della Settimana 5 per la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2, è possibile sbloccare la Skin e lo stile aggiuntivo per Aquaman. Come sbloccare la Skin di Aquaman Per sbloccare la Skin di Aquaman bisogna completare le 5 Sfide richieste nel corso delle 5 settimane, tra cui l’ultima resa disponibile ieri, la quale richiede di recuperare il tridente di Aquaman. Il tridente è localizzato su uno scoglio nei pressi di Sabbie Sudate, dove prima dell’inondazione sorgeva lo Squalo, vi basterà avvicinarvi al tridente e interagire con lo stesso per ... Leggi su gamerbrain

