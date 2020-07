Forte riduzione della popolazione mondiale dal 2064: “Forti cali in Europa ed Asia, Italia dimezzata nel 2100”. Tutti gli scenari di mortalità, fecondità e migrazioni Paese per Paese [DATI e GRAFICI] (Di venerdì 17 luglio 2020) Per anni, la popolazione mondiale ha continuato a crescere ad un ritmo forsennato, raggiungendo i 7,7 miliardi di persone attuali. Ora secondo un maxi studio di modellizzazione pubblicato su Lancet potremmo raggiungere il picco nel 2064 con circa 9,7 miliardi di persone e in seguito potrebbe iniziare un’inversione di tendenza che farà scendere gli abitanti globali a quota 8,8 miliardi entro fine secolo. “Le previsioni e gli scenari sulla popolazione sono un importante strumento di pianificazione e gestione del rischio per governi, imprese, organizzazioni non governative e individui. I governi hanno bisogno di scenari a medio e lungo termine per valutare le necessità per scuole, ospedali e altri servizi pubblici; per contribuire ad informare sugli ... Leggi su meteoweb.eu

LucioOrsini1 : RT @agiusti2: @ercus61 @marzia38580873 @StefanoSerafi11 Non è quello il problema. Il problema è NON capire che una propaganda così forte pe… - dadeonlain : RT @agiusti2: @ercus61 @marzia38580873 @StefanoSerafi11 Non è quello il problema. Il problema è NON capire che una propaganda così forte pe… - cny45tpa : RT @agiusti2: @ercus61 @marzia38580873 @StefanoSerafi11 Non è quello il problema. Il problema è NON capire che una propaganda così forte pe… - vogio91 : RT @agiusti2: @ercus61 @marzia38580873 @StefanoSerafi11 Non è quello il problema. Il problema è NON capire che una propaganda così forte pe… - AuricchioAurora : RT @agiusti2: @ercus61 @marzia38580873 @StefanoSerafi11 Non è quello il problema. Il problema è NON capire che una propaganda così forte pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Forte riduzione Forte riduzione della popolazione mondiale dal 2064: “Forti cali in Europa ed Asia, Italia dimezzata ... Meteo Web AssoBirra: per il 2019 produzione, export e consumi interni ai massimi storici

Come emerge dall’Annual Report di AssoBirra il 2019 in Italia si è chiuso all’insegna della forte crescita della birra, infatti, nel nostro Paese il comparto birrario ha registrato un aumento della pr ...

WindTre, AssoCSP: ‘Blocco dei servizi Vas causerà perdita di posti di lavoro’

“Il blocco automatico dei servizi VAS, proposto dall’operatore telefonico Wind Tre Spa, rappresenta una decisione improvvisa ed inaspettata che condurrà numerose aziende del settore al fallimento, con ...

Come emerge dall’Annual Report di AssoBirra il 2019 in Italia si è chiuso all’insegna della forte crescita della birra, infatti, nel nostro Paese il comparto birrario ha registrato un aumento della pr ...“Il blocco automatico dei servizi VAS, proposto dall’operatore telefonico Wind Tre Spa, rappresenta una decisione improvvisa ed inaspettata che condurrà numerose aziende del settore al fallimento, con ...