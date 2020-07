Formula 1 – Sainz taglia corto: “pentito della Ferrari? No, sanno ancora come si vince” (Di venerdì 17 luglio 2020) La Ferrari non ha iniziato al meglio la sua stagione 2020. La ‘Rossa’ è apparsa piuttosto indietro rispetto a Mercedes e Red Bull, ma in difficoltà anche con alcune monoposto che tecnicamente dovrebbero starle alle spalle come Racing Point e McLaren. A proposito di McLaren, a Carlos Sainz è stato chiesto se si sia pentito di aver firmato con la Ferrari per il 2021, visti i problemi in fabbrica e le prestazioni negative in pista. Il pilota spagnolo ha fugato ogni dubbio: “molte persone mi chiedono se me ne pento o se sono preoccupato, ma dico assolutamente no, sono felice della scelta. Devo essere paziente perché questa stagione è appena iniziata. Una monoposto cambia da un anno all’altro, sia essa una Racing Point oppure una che ... Leggi su sportfair

