Formula 1, l’ammissione di Vettel: “su questa pista andiamo meglio, sono sicuro che saremo più competitivi” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il primo posto ottenuto nella seconda sessione di prove libere del GP d’Ungheria ha regalato sorrisi e fiducia a Sebastian Vettel, rimasto molto tempo in pista per aumentare il feeling con la propria monoposto. Bryn Lennon/Getty ImagesIl crono ottenuto gli ha dato ragione, rendendolo fiducioso in vista di qualifiche e gara: “oggi è stato un giorno migliore per noi, credo che si possa dire così. Sembra che ce la caviamo un po’ meglio in questa pista. Con la pioggia abbiamo voluto guidare un po’ di più oggi a causa della debolezza mostrata lo scorso fine settimana, non sappiamo che tempo farà domani ma siamo preparati” le parole di Vettel a RTL. “Qui la nostra prestazione sembra essere migliore in condizioni di ... Leggi su sportfair

