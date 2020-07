Formula 1, l’ammissione di Binotto che spiazza tutti: “il nostro motore ha perso potenza dopo le direttive FIA” (Di venerdì 17 luglio 2020) Mattia Binotto è finalmente uscito allo scoperto, facendo chiarezza sulla power unit Ferrari, molto meno potente quest’anno rispetto alla scorsa stagione. Le direttive della FIA hanno influito enormemente in questa perdita di prestazioni, come molti immaginavano senza avere avuto mai la certezza. Charles Coates/Getty ImagesCi ha pensato il team principal del Cavallino a mettere le carte sul tavolo durante il week-end di Budapest: “penso che i regolamenti siano molto difficili e complessi, ci sono delle aree dei regolamenti in cui forse saranno ancora necessari dei chiarimenti. È un processo che è in corso che è sempre esistito in passato ed esisterà anche in futuro. Dallo scorso anno sono state rilasciate molte direttive tecniche da parte della FIA, che alla fine hanno chiarito alcune ... Leggi su sportfair

