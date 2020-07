Formazioni ufficiali Spezia-Venezia, Serie B 2019/2020 (Di venerdì 17 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Spezia-Venezia, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie B 2019/2020. I padroni di casa vogliono dare continuità alle due vittorie consecutive ed ipotecare il terzo posto. Necessita punti anche il Venezia, in piena zona salvezza. Calcio d’inizio allo Stadio Alberto Picco oggi venerdì 17 luglio alle ore 21:00. Sportface.it vi terrà compagnia con gli aggiornamenti in tempo reale. Di seguito le Formazioni ufficiali: Spezia: In attesa Venezia: In attesa Leggi su sportface

clikservernet : Pescara-Frosinone, le formazioni ufficiali - Noovyis : (Pescara-Frosinone, le formazioni ufficiali) Playhitmusic - - zazoomblog : Pescara-Frosinone le formazioni ufficiali - #Pescara-Frosinone #formazioni - TUTTOB1 : Serie B, Pescara-Frosinone: le formazioni ufficiali - zazoomblog : Pescara-Frosinone (venerdì ore 18:45): formazioni ufficiali quote pronostici - #Pescara-Frosinone #(venerdì #18:45… -